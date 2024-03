Rodez : "Pourquoi les vidéos du conseil municipal ont-elles disparu" de YouTube ?

Alors que se profile ce vendredi soir, le deuxième conseil municipal de l’année, l’opposition Rodez Citoyen s’interroge. Voilà plusieurs jours que les débats, captés et diffusés sur Youtube, ont disparu de la plateforme et ne sont ainsi plus visibles par le public…

"Tout le monde s’était réjoui de ces conseils filmés. Le maire, lui-même, semblait convaincu que cet outil était un arbitrage en sa faveur et nous le faisait régulièrement savoir lors des débats… Pourquoi les a-t-il donc fait disparaître, sans en prévenir personne ? Et les Ruthénois pourront-ils visionner le conseil de ce vendredi ? Nous l’espérons car si ce n’est pas le cas, cela freinerait encore un peu plus la motivation des citoyens à s’approprier les sujets qui les concernent. Ça ne joue pas en faveur de la transparence", ont dénoncé, lors d’une conférence de presse hier, les quatre élus de la liste : Marion Berardi, Eleonore Echène, Iléana Bertau et Alexis Cesar.

Vers un autre diffuseur ?

Contactée hier, la Ville, elle, réfute tout "souci de transparence" en rappelant qu’elle n’a pas l’obligation légale de diffuser les conseils municipaux. "Mais que l’opposition se rassure : nous le ferons encore une fois ce vendredi", assure-t-on.

Quant aux précédents conseils municipaux, aujourd’hui non disponibles sur la plateforme américaine Youtube, "c’est parce que nous souhaitons changer de diffuseur en privilégiant une entreprise française", répond-on.

Le conseil municipal de ce vendredi se tiendra à partir de 17 heures au sein de l’hôtel de Ville.