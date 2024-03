Olemps. Un concours de dessins savoureux !

L’association des commerçants, artisans et professions libérales, Olemps sourire, organisait un concours de dessins ouvert aux enfants de 2 à 12 ans sur le thème "dessine-moi le printemps". Trente et un enfants ont laissé libre cours à leur imagination à la salle des Quatre vents, avec un délai d’une heure à respecter. L’association récompensait les quatre plus beaux dessins dans chaque catégorie Les chocolats de Pâques distribués en récompense ont été fort appréciés tout comme le goûter offert aux enfants et aux parents. Ce sont les cookies de Céline Mouly de "Nom d’un p’tit biscuit" qui avaient été sélectionnés pour régaler les papilles. Les dessins seront affichés à la pharmacie pendant quelques jours puis les enfants qui le souhaitent pourront les récupérer.