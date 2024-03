Espalion. "Art et territoire" poursuit sa quête identitaire sur le chemin

Après "La chambre d’or" à Golinhac conçue par l’artiste Abraham Poincheval, le GR65 continue d’évoluer dans sa révolution artistique.

La communauté de communes Comtal, Lot et Truyère, en collaboration avec les élus de Bessuéjouls, convie les habitants à une réunion publique. L’objectif ?

Participer à la conception d’une œuvre d’art le long du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, en partenariat avec la scène conventionnée d’intérêt national Art en territoire, "Derrière le hublot".

L’architecte-artiste au cœur du projet

L’artiste-architecte Manuelle Gautrand, sélectionnée pour donner vie à l’œuvre d’art refuge "Fenêtre sur le paysage", revient le 2 avril à Bessuéjouls. Cette réunion publique marque une étape essentielle dans la continuité de son processus créatif. En immersion totale, elle s’apprête à rencontrer les habitants et explorer leur territoire de vie, puiser dans les richesses locales pour façonner une œuvre à l’image du paysage qui l’entoure.

Une création ancrée dans l’identité territoriale

L’œuvre d’art refuge, véritable concentré de savoir-faire et d’histoire locale, s’enracine dans les marqueurs territoriaux. De la géologie à l’architecture, des matériaux de construction à la végétation, elle incarne une identité ressentie par la population. La participation active des habitants depuis l’idée initiale de création garantit sa pertinence et sa signification au sein de la communauté.

Un projet prometteur pour le territoire

Le projet "Fenêtres sur le paysage" promet une vision partagée et des valeurs communes. La visite patrimoniale et territoriale préalable, riche en échanges entre partenaires, élus, artisans et habitants, a jeté les bases d’une collaboration fructueuse. Avec douze œuvres d’art refuge déjà réalisées ou en cours le long du chemin de Saint-Jacques, ce projet s’affirme comme un véritable emblème culturel, tant pour les habitants que pour les visiteurs.

Un soutien européen pour l’épanouissement rural

Cofinancé par l’Union européenne, le projet bénéficie du Fonds européen de développement régional et du Fonds européen agricole pour le développement rural. Cette initiative illustre l’engagement de l’Europe dans le Massif central et son investissement dans les zones rurales.

Soutenu par les Directions régionales des affaires culturelles Occitanie et Auvergne-Rhône-Alpes, l’Agence nationale de la cohésion des territoires, la région Occitanie et les territoires partenaires, ce projet incarne une dynamique de développement et de valorisation du patrimoine local.