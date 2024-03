Mur-de-Barrez. Les collégiens à la découverte des métiers de l’hydroélectricité

Le projet "Teknik", porté par l’association Face Aveyron Tarn sur le territoire aveyronnais, est un projet de découverte métiers.

La spécificité de ce projet réside dans la méthodologie employée : aborder auprès d’un très large panel de jeunes les questions d’information et d’orientation des métiers via un dispositif d’action culturelle et impliquer les professionnels et les entreprises dans cet acte de médiation.

Pour le collège de Mur-de-Barrez, c’est Marion Roch, coordinatrice associative et chef de projet éducation EDF Hydro qui est intervenu auprès d’une classe pour présenter les métiers de l’hydroélectricité et faire réfléchir les jeunes à comment produira-t-on ou utilisera-t-on l’énergie verte en 2100. Deux sessions de deux heures pour chaque classe sensibilisée ont été programmées et ont retenu l’attention des collégiens.