Pour atteindre la "masse critique" à bicyclette à Rodez, rendez-vous ce vendredi 29 mars au soir pour la première Vélodez !

Ce rendez-vous du vélo en ville arrive enfin sur le Piton. Et reviendra tous les derniers vendredis du mois, comme dans d’autres villes en France.

C’est ce que l’on appelle une masse critique. Une sorte de rassemblement à vélo, où tout ce qui roule pourvu que cela ne soit pas à moteur, organisé simultanément le dernier vendredi du mois dans plusieurs villes. À Rodez, sous l’impulsion de la boutique "Bis-Cycle" avec l’appui de l’association des "Cyclomotivés", cela a pris le sympathique nom de "Vélodez". Et la première aura lieu ce soir à partir de 18 h 30. " Ce rendez-vous, c’est avant tout un moment bien-être. C’est la possibilité de faire du vélo en toute sécurité grâce à la masse de cyclistes que l’on va constituer, et juste pour le plaisir", explique François Xavier Breton, patron de "Bis-Cycle", qui a ouvert ses portes il y a deux ans. " Le plaisir de faire du vélo ensemble est vraiment le premier argument. "

L’idée, évidemment, étant d’inscrire le vélo dans une pratique vertueuse. Et faire sauter en quelque sorte ces (nombreux) freins qui collent à la ville. Comme l’assistance électrique le fait avec la topographie de la ville. "Aujourd’hui, il n’y a plus de problèmes à cause du relief. On n’arrive même pas en sueur au boulot. " Ou la sécurité. Un propos qui revient souvent dans la bouche des usagers du vélo ou qui voudraient l’être. Ils ne se sentent pas en sécurité à Rodez pour pédaler. "Et l’effet de masse critique est justement là pour sécuriser." Le succès des masses critiques, un peu partout en France, mais pas seulement, répond en tout cas à toutes les inquiétudes ou interrogations qui peuvent être soulevées !

"Quand j’ai ouvert le magasin, j’ai appris que des Ruthénois allaient à Millau pour participer à une masse critique. Et je me suis dit, pourquoi pas à Rodez", explique François-Xavier Breton, qui souligne l’aspect non revendicatif de ce rendez-vous. "Ce n’est pas une vélorution. C’est un rendez-vous qui s’inscrit dans le domaine du festif. Il n’y a aucune déclaration en préfecture ou en mairie, mais par acquit de conscience, tout le monde a été averti. Il n’y a pas de privatisation de la chaussée. On respecte le code de la route." Cette Vélodez est la première du nom. Et François-Xavier Breton a toutes les raisons de croire qu’elle aura son effet boule de neige. Son effet vertueux. "Des clubs sportifs, des élus, des associations ont été invitées. Des entreprises aussi. Cela donne l’occasion en tout cas de se voir dans un cadre détendu. Original. On table sur une centaine de personnes pour cette première. Mais, franchement, s’il y a vingt personnes, on sera satisfait. Le but étant qu’il y en ait de plus en plus !" Allez, en selle !