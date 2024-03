Week-end de Pâques : quels sont les conseils de circulation pour ces vendredi, samedi, dimanche et lundi ?

Pour ce week-end de Pâques prolongé, du vendredi 29 mars au 1er avril, Bison Futé annonce une circulation chargée. On fait le point en détail.

La circulation sera importante sur les routes pour ce week-end de Pâques. Les bouchons commenceront dès vendredi 29 mars 2024. Voici un point sur la circulation routière de ce vendredi 29 mars au lundi 1er avril.

Vendredi 29 mars

La circulation sera déjà importante dès ce vendredi 29 mars. Dans le sens des départs, la circulation sera difficile pour l’ensemble de la France (classée orange) et même "très difficile" en Île-de-France dès la fin de la matinée et jusqu’en milieu de soirée, notamment sur les autoroutes A6 et A10 et en Auvergne-Rhône-Alpes, classées rouge. Dans le sens des retours, la circulation sera habituelle.

Les prévisions de Bison Futé pour la journée de vendredi. Capture d'écran - Bison Futé

Pour ce vendredi, Bison Futé conseille d’éviter l’A7 entre Lyon et Orange de 17h à 20h, l’autoroute A72 entre Nervieux et Saint-Étienne entre 15h et 18h. Il est aussi recommandé d’éviter le tunnel du Mont-Blanc (N205) entre la France et l’Italie entre 12h et 19h.

Bison Futé recommande aussi d’éviter l’autoroute A31 entre Nancy et le Luxembourg, de 15h à 18h.

Enfin, Bison Futé conseille de quitter ou de traverser l’Île-de-France avant 12h, d’éviter l’A1, entre Paris et Lille, entre 17h et 21h, ainsi que l’A13 entre Paris et Caen, de 17h à 21h et l’A25, entre Lille et Dunkerque, de 16h à 19h.

Samedi 30 mars

Les prévisions de Bison Futé pour la journée de samedi. Capture d'écran - Bison Futé

La journée de samedi sera plus calme. La circulation sera habituelle dans toute la France à la fois dans le sens des départs et des retours. Seule l’Île-de-France sera en orange, c’est-à-dire qu’elle aura une circulation "difficile" dans le sens des départs. Selon Bison futé, des difficultés devraient être observées sur les autoroutes A10 et A6 dès le début de matinée et les encombrements s’intensifier en milieu de matinée. Il est conseillé de quitter ou de traverser l’Île-de-France avant 8h.

Dimanche 31 mars

Les prévisions de Bison Futé pour la journée de dimanche. Capture d'écran - Bison Futé

L’Hexagone sera classé en vert pour la journée de dimanche, à la fois dans le sens des départs et des retours. C’est-à-dire que la circulation sera habituelle et qu’il n’y a pas de fortes perturbations prévues.

Lundi 1er avril

Les difficultés de circulation seront surtout de retour lundi, pour la fin du week-end. La journée est classée orange au niveau national dans le sens des retours. Et même rouge sur un large quart nord-ouest.

Les prévisions de Bison Futé pour la journée de lundi. Capture d'écran - Bison Futé

Pour cette journée de lundi, Bison Futé conseille d’éviter l’autoroute A7 entre Orange et Lyon, entre 16h et 22h, ainsi que l’autoroute A43, entre Chambéry et Lyon, de 18h à 20h. Il est préférable également d’éviter la nationale N85 entre Gap et Grenoble entre 17h et 19h.

Bison Futé recommande, par ailleurs de rejoindre ou de traverser l’Ile-de-France avant 14h, d’éviter l’autoroute A25 entre Dunkerque et Lille de 17h à 20h, ainsi que l’A13 entre Caen et Paris de 17h à 20h et enfin l’A10, à hauteur d’Orléans, de 17h à 20h.