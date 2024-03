Football : après sa victoire en demies de la coupe de l’Aveyron, Montbazens-Rignac dans les pas de Bozouls !

En éliminant la JS Lévézou (2-4) en demi-finales de la coupe de l’Aveyron, dimanche 31 mars, les protégées de Romain Nicolas se sont offert l’occasion d’essayer de ravir le trophée aux Bozoulaises pour la deuxième fois d’affilée.

On prend les mêmes et on recommence ! En effet, après la qualification de Bozouls samedi 30 mars (1-3 contre Naucelle), grandes habituées de la finale de la coupe, ce sont les filles de Montbazens-Rignac qui ont remporté leur billet pour Paul-Lignon, dimanche 31 mars. Pour la deuxième fois en deux ans, elles vont affronter les Bozoulaises et tenter de leur ravir le trophée qu’elles conservent précieusement depuis 2022.

Comme en 2023, Montbazens-Rignac se frottera au tenant du trophée, Bozouls. Centre Presse Aveyron - Jean-Louis Bories

La JS Lévézou revenue à deux buts à dix minutes de la fin

Pourtant rien n’était joué à l’entame de la rencontre. Et les filles de la JS Lévézou ont été les premières en action, dominant même leurs adversaires pendant les 25 premières minutes. Et Marie Cassagnes, la gardienne de Montbazens-Rignac, a été obligée de s’employer par deux fois sur les tirs d’Océane Bousquet et de Lucie Libourel.

Manon Rouquette a remis de l’ordre pour Montbazens-Rignac en ajustant un coup franc qui a fini sur la transversale et s’est vu prolongé par Aline Berthoumieu. Le cafouillage qui suivait amenait le penalty pour main dans la surface de la JS. Et la capitaine Rouquette ouvrait le score, suivi d’un second but de la tête par Clara Iochum (43e) sur un centre de Dina Jeanjean.

À la reprise, le rythme du match s’est accéléré. Les deux formations ont fait jeu égal en milieu de terrain, et lors des vingt dernières minutes, la partie s’est emballée avec des attaques de part et d’autre. La puissance d’Iochum (70e, 75e) a eu raison de la défense de Lévézou, qui s’est alors jeté dans la bataille dans le dernier car d’heure, réduisant le score par Chauchard (77e) et la capitaine Bousquet (80e)… mais trop tard.

Les réactions Eric Filhol, président de Montbazens-Rignac

C’est une fierté pour tout le monde. Les filles font partie des satisfactions. À Paul-Lignon, cette fois avec un peu plus d’expérience, pourquoi pas prendre notre revanche face à Bozouls ! Bravo à nos filles. Romain Nicolas, entraîneur Montbazens-Rignac

Nous avons affronté une très bonne équipe. À l’entame, les filles étaient stressées, cela a nui à notre production. Depuis quelques mois, les filles n’ont que la finale en tête. Les deux premiers buts nous ont fait du bien et nous avons retrouvé notre jeu au fil des minutes. Manon Rouquette, capitaine de Montbazens-Rignac

Cette saison, avec quelques recrues, on est plus fortes. La finale, c’était notre objectif premier. On va fêter ça comme il se doit. Cette compétition, on l’adore, quand on y goûte une fois on y pense toute la saison. Et quand cela se concrétise c’est le top ! Clara Iochum, triple buteuse de Montbazens-Rignac

Je suis fière de mes trois buts mais surtout fière du groupe. On vit bien ensemble. Pour la finale, avec l’expérience de l’an passée, on doit faire mieux.