Decazeville. Les premiers pèlerins arpentent le chemin de St-Jacques

Le printemps est là et avec lui les marcheurs de Compostelle sur le GR 65. Le bureau de l’office de tourisme de Decazeville a accueilli un couple de randonneurs originaires de Saint-Etienne (Loire) parmi les premiers à fréquenter le bureau d’accueil touristique cette année. Après une première portion effectuée l’an passé entre Le Puy et Conques, Anne-Marie et Raymond entamaient cette saison leur deuxième tronçon depuis Conques jusqu’à Cahors avec le but ultime dans les années à venir de rejoindre Saint-Jacques-de-Compostelle, (Espagne). Ils arboraient tous les deux un charmant béret coloré.

L’office de tourisme et du thermalisme de Decazeville communauté renoue avec ses visites et animations en semaine, s’adressant aux touristes, curistes tout et autres. Mardi 2 avril, visite guidée de Cransac, à 15 heures.

Informations et réservations au 05 65 63 06 80.