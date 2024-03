Espalion. Un engagement pour le territoire et l’environnement

Le conseil de la Communauté de communes Comtal Lot et Truyère (CCLT) s’est récemment retrouvé dans sa toute nouvelle salle du conseil, aménagée dans les locaux de la CCLT, à Espalion.

Depuis sa création il y a sept ans, la Communauté de communes Comtal Lot et Truyère (CCLT) a consacré plus de 33 millions d’euros à des opérations d’investissement sur son territoire. Ce chiffre impressionnant positionne la CCLT comme la deuxième intercommunalité investissant le plus au niveau départemental, juste derrière l’agglomération de Rodez.

Les grandes lignes budgétaires

Lors de cette session, les élus ont approuvé les Comptes Administratifs pour l’année 2023, totalisant plus de 28 millions d’euros, dont 21 millions alloués au fonctionnement et 7,4 millions dédiés à l’investissement.

Ce budget principal réparti de manière similaire entre fonctionnement et investissement, inclut des reversements aux communes dépassant les 10 millions d’euros pour l’année 2023.

Cela laisse à la CCLT une enveloppe moyenne annuelle de 5,7 millions d’euros, sans oublier les 7 millions d’euros attribués en compensation aux communes.

Soutien aux projets communaux

Plusieurs fonds de concours de 10 000 € chacun ont été attribués aux communes pour soutenir leurs projets, notamment à Bozouls pour la construction d’une Maison d’Assistantes Maternelles (MAM) et l’acquisition d’une tribune télescopique pour le Complexe Cardabelle ; à Estaing pour l’aménagement du camping municipal et de ses abords ; et au Nayrac pour les travaux de réhabilitation du rez-de-chaussée du presbytère pour la création d’un réfectoire pour l’école et d’un espace associatif et culturel.

Aides à l’immobilier et conventions de transport

Des aides à l’immobilier ont également été attribuées à deux entreprises, SCI Bottier à Saint-Côme-d’Olt et SCI Le Petit Pas à Bozouls.

Une convention a été passée avec la Communauté de communes Aubrac Carladez Viadène pour le Transport à la demande (TAD) pour deux lignes de transports, à destination d’Espalion, le vendredi matin, (jour de marché), Saint-Amans-des-Côts, Florentin-la-Capelle, Le Nayrac, Estaing d’une part Saint-Chély-d’Aubrac, Condom-d’Aubrac, Saint-Côme d’autre part.

Subventions et engagements environnementaux

Les subventions 2024 aux centres sociaux, aux espaces emploi formation et à l’Office de Tourisme ont été approuvées.

Enfin, concernant l’environnement, l’adhésion au groupement de commandes et une convention de maîtrise d’ouvrage unique portant sur la réalisation de la mise en réseaux séparatifs entre la CCLT et la Commune de Rodelle pour les travaux d’assainissement de Saint-Julien-de-Rodelle ont été approuvées.

Le Programme d’Études Préalables (PEP) au Programme d’Actions de Prévention des Inondations (PAPI) du Syndicat Mixte Bassin-Versant Aveyron Amont a également été approuvé.