Laissac-Sévérac l'Église. L’école publique Charles-de-Gaulle a ouvert ses portes

Tout récemment, l’école Charles-de-Gaulle avait ouvert ses portes afin de permettre aux parents de visiter les locaux dans lesquels leurs enfants évoluent tous les jours et d’échanger avec les enseignantes et Atsem.

Ce fut aussi l’occasion pour les nouvelles familles et leurs enfants de découvrir l’école pour la rentrée de septembre. La visite des salles de classe agréables et bien équipées, de la salle de motricité, des cours de récréation bien sympathiques pour les enfants et de la cantine très fonctionnelle a été appréciée de tous.

La présence et les échanges conviviaux entre les familles et David Minerva, maire de la commune, les adjoints et les élus présents à ce temps fort de l’école démontrent l’attachement de la municipalité à cette école.

Au terme de leur circuit, les membres de l’association des parents d’élèves accueillaient les familles autour d’un partage convivial. La directrice se tient à la disposition des nouvelles familles qui souhaitent visiter et inscrire leur enfant, au numéro 05 65 69 66 97.

Les jeunes désireux de candidater à un poste de volontaire en service civique pour la rentrée de septembre peuvent également se faire connaître à ce même numéro.