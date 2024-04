Espalion. Les deux équipes seniors du RCENA continuent l’aventure

Pour le premier tour des phases finales du championnat d’Occitane R2, les deux équipes seniors recevaient Plaisance-du-Gers.

Face à des formations ayant terminé quatrième de leur poule, et sur leur pelouse fétiche de Perse, les supporters espalionnais se voulaient confiants. Même s’il fallait toujours se méfier de ces équipes venant d’une terre de rugby.

En lever de rideau, face à une formation avec un effectif limité contraignant l’équipe B à jouer à douze, le suspense n’allait guère durer. Sur la première action, le troisième ligne Lucadou trouvait la faille pour un premier essai (1re). En écartant chaque ballon les locaux allaient enchaîner 10 essais par Vassal (5e, 28e, 43e), Lucadou (1re, 10e), De Fuentès (26e, 57e) et Croituro (37e, 41e, 50e) qui avec 4 transformations de Vassal allaient porter le score à 58-0 qui se passe de tout commentaire. Restait ensuite à l’équipe fanion à faire valoir son rang face à une formation beaucoup plus entreprenante dans une rencontre où le vent fort allait peser sur le jeu. Toute la première période, vent dans le dos, les équipiers de Courtois allaient occuper le terrain des Gersois et abonder le score par le pied de leur arrière et butteur Van Herpen auteur d’un six sur six qui permettait à ses équipiers de mener 18-3 à la mi-temps. En deuxième période, avec l’appoint du vent, les visiteurs allaient se montrer plus pressants mais c’est en jouant à la main et faisant donner leur pack sur les occasions proches de l’embut adverse que les Espalionnais vont inscrire deux essais. Le premier par leur troisième ligne centre Zahnd (50e) puis par Croizet (59e). Avec un score de 30-6 le match était plié même si les Gersois allaient profiter d’un manque de concentration coupable pour inscrire coup sur coup deux essais (77e et 79e) et ramener le score final à 30-18.

Si le club ne veut pas encore parler de montée, la première marche est validée. Reste encore le plus difficile : les huitièmes et les quarts à franchir. Ceci en attendant les noms des futurs adversaires ; dimanche prochain normalement à Perse pour l’équipe fanion et en déplacement pour les réservistes.