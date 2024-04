Le Nayrac. Céline Battédou fait de l’accompagnement périnatal

Céline Battédou vient de démarrer une nouvelle activité en tant qu’accompagnante périnatale et praticienne de la gymnastique abdominale hypopressive. Elle a grandi au Nayrac, a poursuivi des études à Toulouse, a beaucoup voyagé et est revenue s’installer dans la maison familiale en 2022 avec son mari et ses deux enfants scolarisés au Nayrac.

Comment est né ce projet ?

J’ai toujours été attirée par le sujet de la périnatalité en particulier depuis la naissance de mon premier enfant il y a 11 ans. J’ai rencontré des personnes confrontées à un manque de soutien pour la grossesse, la naissance, le post-partum…

Une formation est certainement nécessaire ?

Bien sûr, j’ai commencé en 2018 en Norvège où je vivais à ce moment-là par "Spinning Babies" qui repose sur des techniques pour plus de confort et pour une naissance plus facile, l’allaitement instinctif et la gymnastique hypopressive en 2023…

Quels sont les bienfaits à attendre de la gymnastique abdominale hypopressive ?

L’objectif est de muscler ou remuscler la sangle abdominale et le périnée de manière douce après un traumatisme, une opération, éviter les incontinences, les prolapsus (descente d’organes) ou les réparer… Mais cela peut être fait en amont pour prévenir ces désagréments comme les douleurs de dos, la déficience posturale, les hernies, les reflux gastro-oesophagiens. Ceci s’adresse à tout public à partir de 7 ans.

Comment vous contacter ?

Je vais présenter une séance gratuite de découverte de mon activité à Entraygues le 20 avril à 15 heures aux Galets bleus et à Espalion le 23 avril à 19 heures à la Maison des thérapeutes "point équilibre" qui sera ensuite mon lieu d’exercice. Je peux aussi me déplacer aux alentours du Nayrac.

Contact : Céline Battédou au 07 66 05 62 72 www.celinebattedou.fr celine.battedou@gmail.com