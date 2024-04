Bozouls. Les élèves d’Arsène-Ratier préparent du pain à la boulangerie Ste-Fauste

Dans le cadre d’un travail sur l’alimentation, deux classes de l’école Arsène-Ratier ont été accueillies cette semaine à la Boulangerie Ste-Fauste de la cité. Au cours de ces deux matinées, les enfants ont pu découvrir la boulangerie, ses ateliers et son magnifique fournil au feu de bois. Encadrés par Paul et son apprenti, ils ont pu "mettre la main à la pâte" ! Par deux, ils ont mélangé les ingrédients, pétris la pâte puis chacun a pu enfourner son pain ! Pendant que la pâte levait, Paul a offert aux enfants un délicieux goûter fait d’un assortiment de préparations maison (pompe à l’huile, mini-fouaces et autres mignons…), un goûter fort apprécié !

Le soir, chaque élève est rentré chez lui avec un très joli pain au levain à déguster en famille.

Grâce à l’accueil de Paul et toute son équipe, ce fut une activité très réussie, qui restera sans aucun doute pour les élèves, un très bon moment de leur année scolaire.