Espalion. Un beau tournoi multichances de Pâques

Le TCE sous la direction de Vesela Danov organisait ce week-end de Pâques un TMC mixte pour les moins de 12 ans. Un succès à 8 participants mobilisant les deux après-midi de samedi et dimanche avec des rencontres accrochées et d’un niveau technique impressionnant pour les jeunes allant de non classés à 30/3 dans lequel les comportements exemplaires durant les rencontres ont été soulignés. Une coupe a récompensé le vainqueur mais aussi des lots pour chaque compétiteur pour leur engagement et se souvenir de cet instant sportif. Un goûter clôturait cette manifestation, pas tout à fait puisque quelques courageux retournèrent sur les cours pour des échanges amicaux. Un tournoi qui a bénéficié du soutien des parents qui doivent en être remerciés.