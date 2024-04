Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac. Ouverture exceptionnelle de la recyclerie

La recyclerie a ouvert exceptionnellement ses portes pour le week-end de Pâques. En cette période de célébration pascale, la recyclerie, lieu emblématique de la promotion de l’économie circulaire et du développement durable, a décidé d’ouvrir ses portes de manière exceptionnelle ce lundi 1er avril. Cette initiative vise à offrir une opportunité supplémentaire aux habitants de la région de profiter des objets de seconde vie proposés par cet espace unique et promouvoir le chantier d’insertion. De nombreux visiteurs étaient présents et ont pu également profiter d’un café offert et du passage des cloches, en effet c’est une affluence record pour une matinée. Pour rappel la recyclerie est ouverte du mardi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h et le samedi en continu de 9 h à 15 h.