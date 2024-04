Laissac-Sévérac l'Église. Yves Gantou dédicacera son dernier ouvrage le 9 avril à la Maison de la Presse

Avec l’arrivée des vacances de Pâques, la Maison de la Presse de Laissac invite Yves Gantou, le mardi 9 avril de 9 h 30 à 12 h, afin de présenter et de dédicacer son nouvel ouvrage "Rodez, le Pays Ruthénois et le Pays d’Olt". L’auteur y recense le patrimoine culturel et artistique, particulièrement riche dans notre département.

Après les succès de "A la recherche de l’identité de l’Aveyron" et "Le temps des ambitions de l’Aveyron", Yves Gantou guide le lecteur pour découvrir la beauté et le charme de notre région. Il s’agit, bien sûr, d’une rencontre à ne pas manquer !