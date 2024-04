Decazeville. Le musée de la Mine et Terra Olt reprennent du service

À Aubin et Saint-Parthem, deux des équipements phares du tourisme local rouvrent leurs portes pour une nouvelle saison.

Si le musée de la Mine d’Aubin est ouvert toute l’année sur réservation pour les groupes à partir du mois d’avril, celui-ci ouvre ses portes au public tous les mardis, jeudis et samedis de 14 heures à 17 h 30. Depuis quelques jours, il a donc rouvert "officiellement" ses portes au public. Mais en début de semaine, c’est un groupe de cinquante personnes environ venu du Tarn et de Haute-Garonne qui ont découvert le musée.

Ils ont été accueillis par la guide Renée, qui s’est chargée de leur présenter la structure. Avant de se laisser conduire, les visiteurs ont eu droit à un voyage dans le temps pour retrouver les premières traces de l’industrie lourde sur le territoire.

Un musée 2.0

C’est à Firmi que le point de départ a été donné, avec une première coulée de fonte le soir de Noël 1828. C’est le Duc Decazes et son ingénieur François Cabrol qui en sont les auteurs. Un site firminois trop exigu pour la vision industrielle des deux hommes qui décident d’aller s’installer au plateau de Lasalle, qui se trouvait en terre aubinoise. L’industrie va s’amplifier et en 1833, une ville va pousser comme un champignon et elle prendra le nom de Decazeville.

Du côté de la vallée de l’Enne et du Bannel, on n’est pas vraiment en reste et en 1846 arrive le Comte de Seraincourt et le Comte de Morny qui vont tous les deux développer l’industrie sur ces secteurs, notamment les hauts fourneaux et quelques années plus tard le charbon prendra la relève.

"C’est tout cela que nous allons découvrir au cours de cette visite, par le biais de documents et images de cette époque héroïque, et des outils utilisés alors. Dans la galerie de mine reconstituée, vous allez prendre conscience du dur labeur que celui de mineur et de sa dangerosité, et on découvrira ensemble la salle des lampes qui rythment toutes les époques de l’extraction du charbon. Pour terminer, je vous projetterai un documentaire réalisé en 1950, qui complétera cette visite" termine Renée. À la sortie de deux bonnes heures de découverte du Musée, les visiteurs avouent tout leur plaisir d’avoir fait connaissance avec ce pan de l’histoire industrielle locale.

Contacts : 05 65 43 58 00 ou 06 51 55 68 20.

Terra Olt pendant les vacances

L’espace scénographique Terra Olt, à Saint-Parthem, sera ouvert durant les vacances de Printemps, jusqu’au 21 avril, les mercredis, vendredis et samedis, de 14 heures à 17 h 30.

Les curieux pourront découvrir ce musée 2.0, lieu étonnant s’il en est, et se laisser conter la vie des riverains de la vallée du Lot au début du XXe siècle grâce aux plus innovantes des technologies d’animation. Des surprises les attendent à chaque pas avec des émotions garanties.

Parmi les animations, les étapes à remonter le temps comportent l’école, la pêche, les gabariers, les soirées au bord du feu mais aussi la géologie, les relations avec le bassin minier…

Sans nul doute, l’attraction la plus originale qui fait vibrer petits et grands est l’Olt Explorer, un mini-sous-marin virtuel qui vous amènera au plus profond de la rivière pour y découvrir la faune aquatique. Mais, attention, rochers et espèces impulsives, risquent fort d’animer cette balade. Une visite étonnante, ludique et dynamique, avec pour mots d’ordre : émotion, sensation et découverte, idéale pour passer un bon moment en famille ou entre amis.

Informations auprès de l’office de tourisme de Decazeville communauté au 05 65 43 18 36 ou au 05 65 63 06 80. Tarifs : 7 €, 4 € (enfant de 8 à 12 ans) et gratuit pour les moins de 8 ans.