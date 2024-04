Espalion. La Cabrette du Haut-Rouergue affiche son dynamisme

L’ensemble folklorique multiplie les prestations et se projette d’ores et déjà sur les prochains mois.

La Cabrette du Haut Rouergue qui compte une trentaine d’adhérents, a tenu sa 63e assemblée générale, salle de la Gare. Le président Jean-Luc Pommier a souhaité la bienvenue à toutes les personnes présentes, et a adressé ses remerciements à la municipalité pour son aide financière et le prêt de la salle, aux services technique de la mairie, sans oublier les danseuses, danseurs et musiciens.

L’année 2023 a été riche avec 26 sorties dans le département et plus loin encore : marché de Noël à Albi, week-end à Espalion en avril, assemblée générale de l’Union des groupes folkloriques de France avec la présence de 15 groupes représentant diverses régions dont un groupe de Martinique, repas des anciens de La Cabrette, première nuit de la choucroute à la salle des Fêtes de Saint-Côme-d’Olt… La trésorière, Mireille Cérès, a présenté le bilan financier qui reste positif.

Projets 2024 et 2025

Le calendrier des sorties 2024 commence à bien se remplir : samedi 20 et dimanche 21 avril, à Saint-Gaudens, assemblée générale de l’Union des groupes folkloriques de France et réception par le groupe folklorique L’Edelweiss pyrénéen ; samedi 25 mai, Transhumance à Saint-Geniez-d’Olt ; dimanche 26 mai, transhumance à Aubrac ; samedi 27 avril, gala d’accordéon avec Yannick Luche à Espalion ; mercredi 7 août, fête de la race Aubrac à Saint-Geniez-d’Olt ; en juin, Fête de la musique à Espalion ; pique-nique sur l’Aubrac le dimanche 7 juillet ; en juillet ou août matinée tripoux sur le plateau de la Gare ; en juillet et août, marchés nocturnes à Espalion ; en novembre, repas des anciens de la Cabrette ; dimanche 20 octobre, quine au Centre Francis Poulenc ; en décembre, marché de Noël à Albi.

Et d’autres animations sont prévues, notamment dans les maisons de retraite. Deux grands projets sont retenus pour 2025. Ce mois-ci, le groupe se rendra en Martinique, invité par le groupe Tché Kréyol du Marin. Enfin, l’association participera à un festival folklorique itinérant organisé par l’Union des groupes folkloriques de France qui se produira la dernière semaine de Juillet à Gaillac (Tarn), Albi, Espalion, Saint-Martin-de-Crau (Bouches-des-Rhône).

Le bureau : élu par le conseil d’administration, il se compose de Jean-Luc Pommier président, Frédéric Romitt vice-président, Mireille Cérès trésorière, Hubert Guiral trésorier-adjoint, Christiane Pommier secrétaire, Ginette Septfonds secrétaire-adjointe, Odette Fayret et Évelyne Guiral, membres.