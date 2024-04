Laissac-Sévérac l'Église. Les écoliers de Ch.-de-Gaulle défilent au marché

C’est par une météo capricieuse que les plus jeunes de l’école se sont élancés vers les places du marché du mardi matin pour leur traditionnel défilé de Carnaval. Les enfants arboraient avec fierté leurs déguisements réalisés par eux-mêmes en arts plastiques, aux couleurs des saisons. Des fleurs pour le printemps, du sable doux pour l’été, des feuilles d’automne ou encore des bonshommes de neige… De petites rondes, de la musique, des instruments de percussion, des spectateurs amusés… Tout était réuni pour laisser de beaux souvenirs à tous. L’après-midi, les plus grands de l’école s’étaient eux aussi déguisés pour distribuer à tous les élèves des crêpes confectionnées par les familles et améliorées au choix par de la confiture, du sucre ou de la pâte à tartiner offerts par l’APE. Un grand merci à tous pour la réussite de ces petits moments vécus ensemble.