Laissac-Sévérac l'Église. De la musique pour plus de douceur à la crèche GuiMAuve

On le sait et on ne peut que le constater : les enfants adorent écouter mais surtout faire de la musique !

La petite crèche GuiMAuve a donc mis en place un nouveau partenariat depuis quelques mois avec le Conservatoire de l’Aveyron. À raison d’une fois tous les deux mois, Clémence, harpiste, rend visite aux enfants. Elle intervient sur des créneaux de 30 minutes au sein de la pièce principale de la crèche. C’est un moment libre, durant lequel les enfants peuvent se tenir tout proche de l’instrument ou bien continuer de vaquer à leur occupation tout en tendant l’oreille. Après un premier temps d’écoute, la musicienne laisse l’opportunité aux enfants de pouvoir toucher et manipuler la harpe. Ils peuvent alors constater le son que leurs petites mains sont capables de produire au contact des cordes. Souvent très curieux et à l’écoute, les enfants apprécient ces moments d’éveil presque hors du temps. Les professionnelles de la crèche ne peuvent que constater la bulle de douceur et d’apaisement qui se crée lors des séances. Un moment de plaisir acoustique et de détente pour les petits comme les plus grands !