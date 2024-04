Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac. Du choix au vide-greniers du sport quilles

Comme chaque année, l’association du sport quilles local a organisé un vide-greniers. Lundi 1er avril, sur la place du général De Gaulle et dans les rues adjacentes se sont installés une soixantaine d’exposants. C’est par un temps clément que de très nombreux visiteurs ont déambulé devant les stands notamment l’après-midi, où le soleil a réchauffé l’atmosphère. Encore une fois, les transactions allaient bon train, les chineurs ont pu faire de bonnes affaires. Il y en avait pour tous les goûts ! Dès à présent les joueurs vont reprendre le cours des entraînements au terrain de quilles de la Falque et la reprise du championnat débutera le 21 avril. Aussi, il vous donne rendez-vous au cours de la saison estivale sur le cours haut pour assister à des démonstrations de ce jeu traditionnel et, si vous le souhaitez, vous pourrez vous y initier.