Le Nayrac. Les Martagons de l’Aubrac parlent mariage

Les Martagons de l’Aubrac ont présenté leur nouveau spectacle "Mariages" à l’Espace multiculturel. C’est un enchaînement de trois pièces classiques d’époques différentes de Molière à Jean Vilar en passant par le "Manuel de savoir-vivre et de la politesse" de la baronne Staffe autour du mariage, de l’amour et de la fidélité… Les textes parfaitement maîtrisés, les costumes superbes, les décors bien choisis, la régie son et lumière ont encore une fois montré que cette troupe d’amateurs où toutes les générations se côtoient a bien sa place sur les scènes du Nord Aveyron et même au-delà !