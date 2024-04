Espalion. L’équipe fanion donne rendez-vous à tous ses supporters

En s’imposant sur le fil 17 à 16 face l’US Fuxéenne les équipiers de Loïc Courtois se sont donné le droit de disputer le match de la montée en R1 ce dimanche.

À l’issue d’un match serré et disputé jusqu’à la dernière seconde les équipiers de Loïc Courtois pouvaient lever les bras. Une rencontre où le vent violent a joué un rôle important. Dans le dos des Espalionnais en première période, il leur a assuré une domination territoriale sans partage concrétisée dès la 4e minute par un essai en force de Zahnd. Avec beaucoup d’intelligence de jeu et en s’appuyant sur leur pack, les Ariégois qui en cours de saison ont récupéré plusieurs éléments de Pamiers (Fédérale 1) vont faire front avant d’encaisser un nouvel essai sous les poteaux du capitaine Courtois sur la dernière action de la mi-temps. Le score de 12 à 0 paraissait un bien maigre capital au vu des conditions météo. Avec le vent dans le dos les visiteurs vont aussitôt porter le danger près de la ligne et revenir au score par une pénalité de leur ouvreur (42e) puis avec un essai transformé (51e). Suite à un ballon remonté à la main, les Espalionnais auront la bonne idée de concrétiser à nouveau avec un nouvel essai de Zahnd (61e) et mener ainsi 17 à 10. Les deux pénalités du buteur fuxéen ramèneront les visiteurs à un point. Un maigre avantage que les équipiers de Courtois vont s’attacher à préserver au courage et qui suffira à leur bonheur.

Dimanche prochain, cette équipe tentera d’accéder aux demi-finales qui donnent le droit à la montée en R1 face à l’Aviron Castrais qui est allé s’imposer à Quint-Fonsegrives. Une équipe qualifiée de "solide et roublarde" face à laquelle il faudra garder toute sa lucidité, pratiquer son rugby et surtout ne pas tomber dans le jeu de l’adversaire.

La rencontre aura lieu à Carmaux. Pour l’occasion un car de supporters est organisé par le club. Inscriptions obligatoires auprès de Quentin au 06 42 17 24 22.

Samedi dernier l’équipe B a terminé son parcours sans démériter face à une redoutable équipe de Bédarieux. Score final 33 à 13.