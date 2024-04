Espalion. Michel Trigosse dédicacera ses Laguiolaises

Michel Trigosse ancien professeur d’histoire, qui compte parmi ses ancêtres aveyronnais Elisabeth, mère célibataire morte à Laguiole en 1873, quelques jours après la naissance d’une petite Marie, livre avec ses Laguiolaises une "étude consacrée aux filles-mères de Laguiole" au XIXe siècle. Il signera son ouvrage le vendredi 12 avril à partir de 10 heures, à la librairie Pont Virgule.

"En suivant les filles de l’extraordinaire famille Astruc et nombre de leurs contemporaines, dans les rues, les prés et les cabarets de Laguiole, on découvrira aussi un village aussi méconnu qu’elles, où rien de ce qui l’a rendu célèbre, couteaux, grandes tables et aligot, n’existait encore."

