Aveyron : le célèbre hôtel-restaurant "Aux Armes d’Estaing" a rouvert ses portes

Avec l’arrivée des beaux jours, le célèbre établissement estagnol "Aux Armes d’Estaing", implanté non loin du célèbre château, vient de rouvrir ses portes avec une toute nouvelle équipe.

L’hôtel-restaurant, situé quai du Lot, a repris vie pour le plus grand plaisir des habitants du village et des environs, des vacanciers, des touristes et des pèlerins du chemin de Saint-Jacques.

Déjà propriétaire de plusieurs établissements, Bruno Noailly vient de faire l’acquisition de cet établissement dont la notoriété a dépassé les frontières de la commune grâce à l’excellente cuisine proposée par la famille Catusse pendant plusieurs décennies.

Ouvert toute l'année

Aujourd’hui, Rémi Pradalié, responsable des lieux avec une expérience dans la restauration-hôtelière, et son équipe composée de six personnes (deux au service, deux en cuisine, un à l’étage et un à la réception), proposent une cuisine traditionnelle, faite maison, avec des produits locaux, tous les jours de la semaine. Plat du jour à midi du lundi au samedi et à la carte le soir et le dimanche. Sans oublier les 17 chambres de l’hôtel et la terrasse ombragée pour passer un agréable moment. Cet établissement sera ouvert toute l’année et pourra accueillir des groupes pour les mariages, anniversaires, baptêmes, communions, associations…

Rémi Pradalié, qui a proposé à ses collaborateurs une visite guidée du château et du bourg pour leur permettre de découvrir l’histoire et les lieux d’Estaing, désire également travailler avec les producteurs de la région pour faire découvrir le terroir et sa gastronomie aux clients qui s’installeront autour des tables du restaurant.

Contact : 05 65 44 70 02 – contact@adehotel.com