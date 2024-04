Concours départemental des fromages : les meilleurs produits de l'Aveyron à l'honneur à Espalion ce week-end

Ce samedi à Espalion, le 20e concours départemental des fromages va mettre en évidence tout le savoir-faire des producteurs du département.

Depuis plusieurs années, la Chambre d’agriculture de l’Aveyron a impulsé une dynamique départementale de promotion des savoir-faire et de la qualité des productions fermières et artisanales.

Elle a déposé une marque collective qui officialise les concours organisés en partenariat avec des associations locales : "Concours départemental de l’Aveyron". C’est dans ce cadre-là que se déroule le concours officiel des fromages de l’Aveyron. Le Pérail, le Roquefort, le Bleu des Causses, les tomes, les yaourts, toutes ces merveilles nous arrivent des Causses.

Le Laguiole, l’aligot nous tombent du plateau de l’Aubrac au pied duquel campe Espalion. Quant aux cabécous de chèvre, qu’ils soient à point, coulants ou "couffits", ils sont affinés sur les rives du Lot ou ailleurs.

Ainsi, quoi de plus naturel que d’accueillir tous ces fromages à Espalion, lors de la foire de printemps, pour les admirer, les humer, les décrire, les juger lors de la 20e édition du concours officiel des fromages de l’Aveyron, organisé en partenariat avec l’association "Espalion Expos" et la mairie d’Espalion, qui se déroulera ce samedi 13 avril après-midi (manifestation non ouverte au public).

Un Savoyard à la tête du concours

Meilleur Ouvrier de France Fromager 2004, Jacques Dubouloz sera à Espalion pour présider le concours. Ses parents roulaient déjà leur bosse sur les marchés de la région d’Annecy, d’où ils étaient natifs. Jean et Andrée avaient créé La Crémerie des Marchés en 1950.

La rigueur de Jean et l’art du commerce d’Andrée leur permettent rapidement de faire de leur commerce une adresse incontournable pour les amateurs de bons fromages.

Comme les études ne semblaient pas être le terrain de jeu préféré de Jacques, il rejoint ses parents et dès ses 15 ans, s’initie au commerce sur les marchés où les départs dès 5 heures du matin par tous les temps vont lui forger une certaine endurance.

50 ans de métier

Les difficultés seront vite oubliées grâce aux belles rencontres avec les producteurs qui fournissent les fromages que son père Jean affine dans ses caves et les beaux moments de partage et d’encouragements des clients.

C’est ainsi que Jacques va se passionner pour les fromages et ose se confronter en participant à différents concours de crémiers fromagers dont il ressort brillant. Challenge suprême avec la participation au concours de "Meilleur Ouvrier de France catégorie Fromager" où il est consacré en 2004. Après 50 ans de métier, Jacques a passé la main à son fils mais garde une présence avec le monde professionnel pour lequel il a officié pendant ces nombreuses années et c’est avec plaisir qu’il a répondu aux sollicitations de la Chambre d’Agriculture de l’Aveyron pour accompagner ce bel événement.

NB : La remise des prix du concours (ouverte au public) aura lieu le dimanche 14 avril à 15 heures lors de la fête des fromages au Foirail.