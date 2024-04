Laissac-Sévérac l'Église. L’association des anciens maires et adjoints de l’Aveyron accueillie au Ditep de Grèzes

La semaine dernière, l’association des anciens maires et adjoints de l’Aveyron a tenu son assemblée générale dans les locaux du Ditep de Grèzes au sein de la commune de Laissac-Sévérac-l’Église. Cette association, créée à l’initiative de Jacques Godfrain, ancien ministre et maire de Millau et de Jean-Louis Grimal, président des maires de l’Aveyron, regroupe les anciens maires et adjoints de l’Aveyron.

Elle propose de renouer des liens d’amitié, de susciter des rencontres, d’informer les anciens élus des réalités nouvelles, de mettre l’accent sur les sujets qui conditionnent et engagent l’avenir de citoyens responsables et d’être force de réflexions et de propositions dans tous les domaines de la citoyenneté.

L’Aama12, adhérente à la Fédération des anciens maires et adjoints de France (Famaf) et présidée par Jean-François Galliard, ancien maire de Nant et ancien président du conseil départemental, organise chaque année plusieurs rencontres et manifestations dont l’assemblée générale annuelle. Le choix du Ditep de Grèzes comme lieu de ce rendez-vous annuel a été suscité par le désir de faire connaître cet endroit aux membres de l’association.

L’institut thérapeutique éducatif et pédagogique de Grèzes qui compte 123 places dont 20 en Sessad (Service d’éducation spéciale et de soins à domicile) accueille, en mixité, des enfants, adolescents et jeunes adultes qui présentent des difficultés psychologiques dont l’expression, notamment l’intensité des troubles du comportement, perturbe gravement la socialisation et l’accès aux apprentissages.

Le maire de Laissac-Sévérac-l’Église, David Minerva, a chaleureusement accueilli les membres de l’association et ses responsables.

Le président du conseil d’administration, Dr Yvan-Michel Harant et la directrice de l’établissement, Mme Spoone avaient également été conviés et ont pu présenter leur établissement.

C’est ainsi qu’après la plénière du matin et un déjeuner au restaurant d’application, les participants ont visité les locaux et appréhendé le fonctionnement de l’institut.