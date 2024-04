Un début prometteur pour le cercle de lecture d’Espalion

Sept passionnées de littérature se sont réunies à la bibliothèque municipale d’Espalion pour une séance du Cercle de lecture, animée par Murielle Pinson et centrée sur "La déraison" d’Agnès Martin-Lugand. Zina Dali, la bibliothécaire, avait facilité la rencontre en prêtant plusieurs exemplaires du livre.

Partage d’émotions et d’opinions

Dans une atmosphère conviviale, accompagnée de café et de thé, les participantes ont échangé des idées riches et animées, exprimant leur désir de découvrir de nouveaux horizons littéraires et de changer leurs habitudes de lecture. La discussion autour de "La déraison" a permis à chacune de partager ses émotions, ses réflexions et ses opinions, rendant cette séance particulièrement enrichissante.

Prochaine rencontre

La prochaine réunion du Cercle est prévue pour mardi 30 avril, de 10 h 30 à 11 h 30, avec pour sujet, le roman "Là où chantent les écrevisses" de Delia Owens.

Tous les passionnés de littérature, de discussions animées et d’échanges constructifs sont invités à se joindre au groupe en s’inscrivant auprès de Zina à la bibliothèque située au 11 avenue de la gare à Espalion.