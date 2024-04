Estaing. Un couvreur s’installe au sein de la commune

Depuis quelques mois, la commune de Coubisou compte un nouvel artisan. Sylvain Cesson, spécialisé dans couverture-zinguerie, s’est installé au 163 chemin de la Masse à Coubisou.

Originaire de l’Aveyron, Sylvain Cesson, CAP couverture-zinguerie et brevet professionnel couverture-zinguerie en poche, a souhaité créer sa propre entreprise. Il propose tous travaux de couverture, zinguerie, bardage, entretien, réparation… Avec une solide formation et de l’expérience dans des entreprises aveyronnaises, ce jeune artisan de 24 ans s’est vu décerner le titre de meilleur apprenti de France en couverture-zinguerie en 2017 et a été finaliste régional aux Olympiades des métiers couverture métallique en 2019. Ces distinctions récompensent son travail et sa détermination à réussir. Passionné par son métier, Sylvain Cesson saura vous conseiller et vous guider dans tous vos travaux de rénovation.

C’est à la maison natale de son beau-père, Jean-Marc et Nathalie Lacroix (apiculteurs "Le Rucher du Mas"), que ce nouvel artisan a installé son entreprise, à La Masse de Coubisou, où il demeure avec sa compagne Inès Lacroix.

Beaucoup de réussite et d’accomplissement à Sylvain Cesson pour cette nouvelle aventure professionnelle.