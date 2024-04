Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac. Une journée de sensibilisation au tri et au recyclage pour les Marmousets

Après une découverte du cycle de l’eau potable du territoire avec deux salariés de la mairie lors de l’année scolaire précédente, les élèves de CM1 et de CM2 de l’école des Marmousets ont, jeudi 4 avril, travaillé sur les déchets. La première partie de cette journée a été la visite de la déchetterie pour comprendre son organisation et son fonctionnement. Des ateliers pédagogiques ont complété cette visite afin de faire lien entre le tri à la maison et le devenir des matériaux recyclés. La deuxième partie de cette animation, qui a eu lieu en classe, a permis de comprendre l’industrie de transformation, c’est-à-dire la transformation des matières premières en produits finis, utilisés par les consommateurs, et le recyclage de produits finis qui consiste à extraire les éléments pour en confectionner de nouveaux.

Cette journée de sensibilisation au tri et au recyclage s’inscrit dans le parcours citoyen qui a pour objectif de faire advenir les élèves à la dimension de citoyens libres et responsables.