"Levez votre pied droit" : dans l’hypercentre de Rodez, la vitesse est de nouveau limitée à… 20 km/h

La Ville de Rodez vient de renouveler l’expérience dans un arrêté permanent, daté du 8 avril.

Automobilistes ruthénois, roulez au pas ! Après une expérimentation en 2023, qui n’avait pas manqué de faire couler beaucoup d’encre et même attirer les caméras des JT nationaux, la Ville vient une nouvelle fois de prendre un arrêté officiel pour réglementer la vitesse à 30 km/h sur la plupart de ses artères et boulevards.

Quels sont les axes concernés ?

Mais surtout, elle abaisse encore un peu plus la vitesse dans son hypercentre, la limitant à… 20 km/h ! L’arrêté permanent précise : toutes les voies de circulation se trouvant entre les boulevards d’Estourmel, Belle-Isle, de la République, Denys-Puech, Flaugergues, François-Fabié, Laromiguière et de Guizard mais aussi la rue Bonnefé ainsi que la côte de Pont-Viel sont limités à 20…

Zones dites "de rencontre"

Autant dire qu’il faudra rouler "piano piano" ou le pied sur l’embrayage – les garagistes seront contents –, d’autant plus que comme chacun le sait : la police municipale est désormais dotée de jumelles ! "Si l’on fait une réglementation, c’est pour qu’elle soit respectée donc il y aura des contrôles bien entendu", ne cache pas d’ailleurs l’adjointe à la Sécurité, Monique Bultel-Herment.

Loin de trouver "absurde" ces zones dites de rencontre, où l’automobile laisse la priorité aux piétons. "Cela ne concerne que très peu de rues et dans la plupart, comme la place de la Mairie, devant La Poste ou autres, on roule déjà à moins de 20 km/h. Puis, comme je dis aux gens qui râlent : il existe une solution miracle, levez votre pied droit !", se justifie l’élue.

Dans son arrêté, la Ville précise d’ailleurs que cette mesure "est soutenue par de nombreuses associations ruthénoises et validée par le comité consultatif sécurité. Elle est plébiscitée par plus de 200 villes en France et repose sur le principe de prudence selon lequel l’usager le moins vulnérable doit faire preuve de vigilance à l’égard du plus fragile".