Espalion. Sophie et Gaëtan Vercoutère font vivre le gîte Del Roumiou

Depuis le début du mois, ce couple vient de lancer sa saison et voit arriver les premiers marcheurs.

Lorsque le pèlerin sur le chemin de Saint-Jacques en provenance du Puy-en-Velay entre dans le site historique de Saint-Côme-d’Olt par la porte neuve il est bien souvent le moment de faire étape. Juste à droite, rue Crémade il a devant lui le bel escalier en pierre du gîte Del Roumiou. Depuis un peu plus de deux ans, Sophie et Gaëtan Vercoutère sont là pour les accueillir et tout faire pour que leur halte reste inoubliable.

Un changement radical de vie

Suite à une envie forte de donner une nouvelle orientation à sa vie professionnelle, et le besoin de se ressourcer, Gaëtan va personnellement vivre l’expérience du chemin de Compostelle entre 2019 et 2021. Une expérience marquée de quelques moments forts, faits de rencontres et de partages chez les hébergeurs. De là va germer une idée : pourquoi pas devenir lui-même hôte et porter à son son tour ces valeurs d’accueil, de fraternité et d’humanisme qui lui vont si bien. Un projet qui impliquait de franchir le pas et de changer complètement de vie pour ce couple de Chtis cinquantenaires de la banlieue de Lille. Après maintes recherches, et un projet avorté à Figeac ("c’était hors de notre budget"), l’opportunité de Saint-Côme-d’Olt s’est offerte. Tout de suite Sophie et Gaëtan vont être séduits par ce "plus beau village de France" de plus depuis peu labellisé "commune halte chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle" mais aussi par les vieilles pierres de ce gîte au cœur du village historique.

Un gîte familial

Sur trois niveaux, le gîte Del Roumiou (terme occitan désignant le pèlerin vers Rome et plus généralement le pèlerin sur le chemin) propose trois chambres à six lits. Des chambres sans prétention mais confortables. Les couvertures sont fournies ainsi que des housses de matelas et taies d’oreiller à usage unique. Ici le marcheur trouve le charme des vieilles pierres mais surtout le sympathique accueil des hôtes. Les repas sont faits maison à partir de produits de saison.

Et au dire des convives réunis autour de la grande table commune, c’est excellent. Mardi soir, les marcheurs se sont régalés d’une bonne soupe aux légumes frais, de lasagnes au thon et d’une crème au chocolat. Sans oublier tous les matins les confitures maison du petit-déjeuner. À noter aussi que le pèlerin a la possibilité d’emporter son pique-nique de midi sur commande la veille.

Contacts. Gîte Del Roumiou au 12 rue Crémade 12 500 Saint-Côme-d’Olt. Tél. (whatsapp) 06 35 59 19 16 05. Email : gitesaintcome@gmail.com