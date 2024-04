Espalion. Le conseil municipal réalise le grand saut budgétaire

Lors de sa réunion de mercredi dernier, le conseil municipal a abordé un ordre du jour dense, axé principalement sur les questions budgétaires.

Une décision a été prise pour approuver le contrat de projets Aveyron-Territoires (CPAT), une initiative du département de l’Aveyron visant à stimuler le développement des territoires. Ce programme, qui rassemble les ressources départementales et celles de ses agences spécialisées, a pour but de coordonner les actions et de définir les priorités de développement jusqu’en 2026. Il se concentre sur des domaines comme le tourisme, les sports, l’innovation et l’énergie.

Examen des rapports d’activité 2023

Les élus ont examiné un grand nombre de rapports d’activité et de bilans d’exploitation pour l’année 2023, lors de cette séance. Ces rapports couvraient un large éventail de domaines, tels que le développement économique, le tourisme, l’aide à l’habitat, l’éducation, les services pour les camping-cars, la coopération décentralisée, la gestion de l’eau et l’éclairage public. Parmi les rapports présentés figuraient ceux du Fonds de développement économique (FDE), du Pôle touristique, des aides à l’habitat, du Pôle campus connecté, du camping-car Park, des actions de coopération décentralisée et du Syndicat mixte d’alimentation en eau potable (SMAEP) de la Viadène. Les bilans d’exploitation de la Navette, du cinéma Rex et du marché public de performance pour l’éclairage public ont également été étudiés.

Budgets 2024 approuvés

Les élus ont approuvé les budgets primitifs 2024 de plusieurs institutions clés de la commune. Ces budgets alloués couvrent divers secteurs, notamment les services municipaux, le développement économique et touristique.

Les fonds alloués visent à maintenir et améliorer les services de la Maison des services, à soutenir les initiatives économiques via le FDE, et à financer les activités du Fablab et du Campus connecté. Le budget approuvé pour le pôle touristique "Aux portes des monts d’Aubrac" témoigne de la volonté de la commune à promouvoir son attractivité touristique. Toutefois, le groupe Territoires d’avenir a voté contre le budget du Fablab, estimant que cette structure devrait être gérée par la communauté de communes.

Stabilité des taux de fiscalité

Le maire propose de maintenir les taux de fiscalité au même niveau que les 10 dernières années. Christine Vernerey regrette l’impossibilité d’augmenter le taux d’imposition des résidences secondaires, Airbnb, gîtes, etc.

Le maire explique que la loi permettait une décorrélation entre le taux de la taxe d’habitation et celui de la taxe foncière, mais Espalion ne répond pas aux critères établis par l’administration.

Les taux d’imposition de la commune pour 2024 sont donc : taxe foncière bâti 36,44 %, taxe foncière non bâti 34,77 %, taxe d’habitation résidences secondaires 8,35 %.

Désaccord sur l’autorisation de programme

Le maire propose une autorisation de programme (AP) de 4 873 334,78 € hors réseaux pour le Centre Bourg, répartie sur les années 2024 à 2030. L’AP fixe les dépenses maximales pour l’investissement, demeurant valide jusqu’à annulation. Le groupe Territoire d’avenir et Christine Vernerey s’opposent en raison de leur désaccord sur l’aménagement du parvis de la mairie et de la cour de l’église.

Plan pluriannuel d’investissement

Le PPI 2023-2030 recense les projets de la ville avec leur financement et leur calendrier. Il vise à coordonner des projets sur plusieurs années. Là aussi, le groupe Territoire d’avenir et Christine Vernerey ont voté contre, car ils sont défavorables à l’aménagement du parvis de la mairie et de la cour de l’église.