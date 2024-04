Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac. Le roman policier pour les élèves de CM2 de l’école "les marmousets"

Les bibliothèques sont des partenaires privilégiés des écoles et c’est pour cette raison que la classe de CM2 et leur enseignant collaborent avec M. le Floch, bibliothécaire à la bibliothèque Guillaume-Thomas Raynal, depuis quelques mois.

Après une première action commune dans le cadre de l’événement national et culturel de la nuit de la lecture, un nouveau projet, autour du roman policier, a débuté avec la présentation de l’histoire et de l’origine de ce genre littéraire, bibliographie, roman jeunesse, lecture plaisir…

En parallèle, les élèves poursuivent ce travail en classe en lisant des œuvres policières et en écrivant un abécédaire sur ce même genre. Cette collaboration se terminera au mois de mai avec un dernier moment fort pour les élèves des classes de CM1 et CM2 : la rencontre avec Isabelle Pandazopoulos, autrice de littérature de jeunesse.

Faire connaître la bibliothèque

Cette rencontre se prépare avec la lecture des livres de l’autrice sur le thème de la mythologie, et le fil de la rencontre sera préparé en commun avec la classe et le bibliothécaire.

Cette rencontre est rendue possible par la Médiathèque Départementale de l’Aveyron, qui finance la venue et la rencontre avec l’autrice.

Au-delà de ces projets riches et variés, ce partenariat a pour but de faire connaître la bibliothèque, lieu de culture, et d’offrir aux élèves une ouverture sur le monde en développant leur intérêt pour la lecture personnelle.