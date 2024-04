Basket-ball : la Ruthénoise Leïla Lacan sélectionnée en 10e position du premier tour de la Draft WNBA par les Connecticut Sun

Cette nuit, la Ruthénoise Leïla Lacan a été draftée par les Connecticut Sun !

C’était attendu, c’est désormais officiel : la Ruthénoise Leïla Lacan vient d’être draftée en WNBA ! Une première pour une basketteuse aveyronnaise. Cathy Engelbert, boss de la "plus grande ligue du monde", à en croire les mots de la joueuse d’Angers, a annoncé son nom en 10e position du premier tour, cette nuit depuis la Brooklyn Academy of Music, juste après sa compatriote Carla Leite. Lacan rejoint ainsi les Connecticut Sun.

Si j’ai la chance d’être gardée dans les 12 pour les JO, ça voudrait dire que jusqu’à mi-août, je ne serais pas disponible.

Toutefois, il est peu probable que la Ruthénoise joue dès la première saison aux Etats-Unis. En effet, celle-ci a de grandes probabilités d’être “draft and stash”, à savoir être sélectionnée par sa nouvelle franchise pour l’avenir et continuer sa progression du côté de Basket Landes, elle qui quittera Angers après les play-offs de LFB.

Et pour cause, la joueuse capable d’évoluer postes 1 et 2 veut conserver toutes ses chances de participer aux Jeux olympiques de Paris avec les Bleues, alors que la saison WNBA démarre mi-mai. "J’ai un objectif avec l’équipe de France avant tout. Si j’ai la chance d’être gardée dans les 12 pour les JO, ça voudrait dire que jusqu’à mi-août, je ne serais pas disponible. Et même si je fais la préparation et que je suis coupée, je serais prise jusqu’à mi-juillet. Je ne peux pas garantir qu’en cas de Draft, je serais disponible dès cet été", expliquait-elle dans notre journal avant de connaître son point de chute aux USA.