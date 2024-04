Espalion. Quand l’Immaculée-Conception dévale les pistes de ski

Avant de profiter des vacances, les élèves de 3e du collège Immaculée Conception ont eu la chance de séjourner dans les Pyrénées-Orientales, à la station des Angles. Ce séjour à la montagne, placé sous le signe de la neige et du ski, a permis aux collégiens de profiter pleinement des joies hivernales, et ce, malgré le printemps naissant. Les conditions météorologiques ont été particulièrement clémentes, offrant aux élèves des journées ensoleillées et une neige abondante. Encadrés par des moniteurs de l’École du ski français (ESF), les jeunes skieurs ont pu, selon leur niveau, découvrir les bases du ski ou parfaire leur technique sur les pistes. Le centre de vacances de MaNéou, habitué à accueillir les élèves du collège Immaculée Conception, a assuré l’hébergement des collégiens et de leurs enseignants accompagnateurs. Ce cadre chaleureux et convivial a contribué à rendre ce séjour encore plus agréable. Ce voyage scolaire à la montagne restera gravé dans la mémoire des élèves comme une expérience enrichissante et mémorable. Outre le fait d’avoir développé leurs compétences en ski, ils auront également vécu des moments de partage et de camaraderie avec leurs camarades et leurs enseignants. En somme, ce séjour aux Angles aura permis aux élèves de 3e du collège Immaculée Conception de s’épanouir pleinement dans un environnement montagnard exceptionnel, tout en renforçant les liens qui les unissent.