Interdire le téléphone portable à l’école, une mesure qui gagne du terrain dans le monde

(ETX Daily Up) - Partout dans le monde, parents et spécialistes s’inquiètent des effets néfastes de l’hyperconnexion sur les jeunes. Pour les limiter, certains militent pour que les téléphones portables soient interdits dans l’enceinte des établissements scolaires. Certains pays ont sauté le pas, tandis que d’autres hésitent à afficher une politique de tolérance zéro.

La Nouvelle-Zélande a récemment interdit l’utilisation des smartphones à l’école. Depuis le 1er mai, les élèves doivent laisser leur téléphone éteint dans leur sac ou dans leur casier pendant les heures de cours. Leurs parents peuvent contacter leurs enfants par l’intermédiaire du personnel de vie scolaire.

Cette mesure était l’une des promesses de campagne du Premier ministre néo-zélandais, Christopher Luxon, qui y voit une façon de favoriser la réussite du plus grand nombre. Les partisans de cette interdiction estiment que les téléphones portables n’ont pas leur place dans les établissements scolaires étant donné qu’ils sont une source majeure de distraction pour les élèves. Leur usage serait également à l’origine d’une part importante des incivilités et des perturbations au sein des écoles, notamment en matière de cyberharcèlement. Pour autant, certains s’interrogent sur la faisabilité d’un tel bannissement.

Mais d’autres pays ont déjà mis en œuvre des initiatives similaires à l’école. En Australie, l’usage des téléphones portables est prohibé dans toutes les écoles publiques ainsi que dans de nombreuses écoles catholiques et indépendantes du pays. Même son de cloche en Europe. Les élèves sont priés de ne pas utiliser leur smartphone durant les heures de cours en France, au Portugal, en Belgique, au Royaume-Uni, aux Pays-Bas et dans certaines régions d’Espagne. Toutefois, les mobiles sont autorisés pour des usages pédagogiques, sous la supervision des enseignants.

L’Italie a longtemps adopté une politique similaire, mais le ministre de l’éducation, Giuseppe Valditara, a annoncé en février que les téléphones et les tablettes ne devront plus être utilisés à des fins éducatives à l’avenir. Cette interdiction s’applique aux écoles maternelles, aux écoles élémentaires et aux collèges du pays, selon le site Euronews.

La recherche scientifique mitigée

De manière générale, la tendance est à l’interdiction systématique du smartphone dans les établissements scolaires. Un pays sur quatre dans le monde a adopté des lois interdisant l'utilisation des téléphones portables dans les salles de classe, selon l’édition 2023 du rapport de l'Unesco sur l'éducation dans le monde. L’organisation internationale souligne l'impact négatif de l'usage excessif des mobiles sur les capacités d’attention et d'apprentissage des élèves, en se basant sur les conclusions de récentes enquêtes de l’OCDE.

Cependant, si d'innombrables études ont été conduites pour mesurer les effets des écrans sur le comportement et les résultats scolaires des jeunes, la littérature scientifique s’est peu intéressée à l’efficacité présumée des politiques d’interdiction des téléphones portables à l’école. Marilyn Campbell et Elizabeth J Edwards de l’université de Queensland ont examiné les conclusions de 22 travaux de recherche sur le sujet. Elles en ont déduit que "les preuves en faveur de l'interdiction des téléphones portables dans les écoles sont faibles et peu concluantes", comme elles l’ont écrit dans un article publié sur le site The Conversation.

Mais Sara Abrahamsson, chercheuse à l’Institut Norvégien de santé publique, est parvenue à la conclusion inverse. Elle a constaté, entre autres, que les jeunes Norvégiennes qui fréquentent des établissements scolaires où l’utilisation des téléphones est prohibée ont moins besoin d’être suivies pour des troubles psychologiques que les autres. Elle a également établi un lien entre les résultats scolaires et les smartphones. De quoi pousser Sara Abrahamsson à affirmer que "l'interdiction des smartphones dans les salles de classe est un dispositif peu coûteux qui a des effets considérables sur la santé mentale et sur la réussite scolaire des élèves".