Luc-la-Primaube. Plus de 100 ans d’activités et de 5 générations Roucan-Cluzel dans le commerce local

Ils sont commerçants depuis les années 1890. Que de chemin parcouru depuis ! Les membres de la famille Roucan et Cluzel, ont toujours eu le sens du commerce. Deux générations Louis Roucan, père et fils (Louis Roucan 1873-1924et Louis Roucan 1907-1973) se sont d’abord succédé route de Cassagnes à La Primaube. Profitant de l’arrivée du chemin de fer au début du XXe siècle et la construction d’une gare en 1903, une véritable révolution s’opéra dans le monde agricole ainsi que dans l’activité économique et commerciale.

Mais elles sont bien loin les années où les paysans allaient chercher chez les Roucan les engrais et scories afin d’amender les sols et d’avoir des productions agricoles plus importantes. C’est en 1958 que Michel et Alberte Cluzel (Alberte étant la fille de Louis Roucan 2e génération) prirent la relève en proposant dans leur commerce, engrais, chaux agricole, vins et matériaux de construction. Après avoir été salarié de l’entreprise durant quelques années, leur fils Daniel Cluzel créa en 1990 le magasin Probricolage, rue du Pont-Bascule, un magasin incontournable de La Primaube. Proche de la retraite, l’objectif de Daniel Cluzel était de faire perdurer ce commerce de proximité. Pour cela il vient de passer le relais à sa fille Marlène. Ce dernier ne cache pas une certaine fierté de voir sa fille reprendre le flambeau et poursuivre l’aventure. Ainsi après 2 générations de Roucan, c’est la troisième génération de Cluzel en l’occurrence Marlène Cluzel qui exploitera le nouveau magasin sous enseigne Weldom distinguée comme meilleure chaîne de magasin de bricolage en 2023. Un large choix est proposé en matière de bricolage décoration et jardinage.

Les services sont toujours présents comme le SAV, la découpe bois et verre, le click & collect, la location… De nouveaux espaces permettront de proposer des ateliers où seront dispensés des activités pour les enfants et des cours de bricolage pour les adultes. Enfin l’équipe qui compte une vingtaine de salariés aux compétences multiples est inchangée et privilégie toujours une relation de proximité avec ses clients.