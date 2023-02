Montrozier. La saison se prépare au Jardin des bêtes

C’est le 1er avril prochain que le Jardin des Bêtes ouvrira ses portes pour une saison 2023 qui devrait encore attirer les foules. En attendant cette date, les animaux continuent de passer l’hiver dans les meilleures conditions. Ainsi les plus fragiles et ceux qui craignent quelque peu le froid (singes, perroquets ou autres fennecs etc.) ont-ils été déplacés dans des locaux adaptés et chauffés, tandis que les plus robustes (chèvres, bœufs, baudets…) demeurent dans leurs enclos habituels, sauf par froid vigoureux bien évidemment.

Au Jardin des Bêtes nouvelle saison rime avec nouveautés. Parmi celles-ci un nouveau point de restauration verra le jour en plus des deux que sont "Les Palanges" et "Le Kiosque" existant déjà. Ce dernier, qui sera baptisé "La Paillote" prendra place là où vivaient les anatidés et autres animaux à plumes déplacés par ailleurs, soit au cœur du zoo même.

Du côté du parc d’attractions, des investissements ont été engagés afin de diversifier encore plus les animations.

Ainsi seront disponibles le "Train des mines", grand manège destiné à toute la famille, le "Circuit des bambins" pour les tout-petits et quelques autres surprises à découvrir. Devant le succès inégalable obtenu par les jeux d’eau, une nouvelle attraction de ce genre verra également le jour.

Les enfants pourront toujours s’amuser dans le village western, auprès des cochons d’Inde ou dans le labyrinthe végétal, sans oublier pour tous le spectacle "sons et lumières".

Autre nouveauté : celle de l’ouverture de bureaux administratifs en face des parcs dans lesquels œuvre Céline qui a en charge toute la partie administrative des lieux, emploi qu’elle occupe déjà avec une grande maîtrise.

Le Jardin des Bêtes est aussi l’occasion de trouver un emploi saisonnier. C’est ainsi qu’Anne et Étienne Guy, les heureux propriétaires de l’endroit recherchent des opérateurs d’attractions, des cuisiniers, des agents d’accueil, des serveurs aux snacks, des agents d’entretien, hommes ou femmes. Tous les renseignements concernant ces postes sont accessibles sur le site "www.jardindesbetes.fr".

La saison débutera donc le week-end des 1er et 2 avril. Les parcs seront ouverts durant toute la durée des vacances de Pâques et chaque jour du 1er juillet au 3 septembre le tout de 10 h 30 à 19 heures. Les tarifs : 11 € de 2 ans à 3 ans ; 14 € de 4 ans à 11 ans (Pass annuel : 38 €) ; 16,50 € pour les adultes (Pass annuel : 48 €). Les accès aux jeux sont illimités ! Le Jardin des Bêtes ; rue des Barthes Gages. Tél : 05 65 42 66 40.