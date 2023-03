Olemps. Des contes remplis de sagesse à la médiathèque

Comme lors de toutes les petites vacances les enfants ont retrouvé, mercredi dernier, les "Conteuses à la coccinelle" invitées par la médiathèque, avec la fidèle Marie-Lou, accompagnée cette fois par Yvette.

Cette dernière a mené ses auditeurs sur le chemin de la sagesse en leur enseignant le précepte de Socrate : il faut toujours, avant de parler, passer par 3 tamis : celui de la vérité, celui de la bonté et celui de l’utilité.

Des propos compris par les enfants et qui ont été élargis à d’autres domaines. Marie-Lou a enchaîné ensuite sur un classique des contes, "Jack et le haricot magique" puis ce fut l’histoire de 2 jumeaux bossus auxquels le roi des lutins accorde un vœu. L’un choisira que sa bosse disparaisse l’autre demandera de l’or… et se retrouvera couvert d’or mais avec 2 bosses.

Dans "La maison dans la forêt" c’est la gentillesse et la générosité qui seront récompensées, autres vertus auxquelles le jeune public était réceptif.

Une quarantaine de personnes, enfants, parents ou grands-parents ont partagé ce fort agréable moment.