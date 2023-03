Le Nayrac. Hélène Costes nous a quittés

Hélène Costes, la doyenne de la commune, nous a quittés en cette fin février. Née Viguié le 9 novembre 1919 à Paris où ses parents, originaires de la Roche et de Fombillou, étaient commerçants en café, charbon, elle revient avec sa famille s’installer au Nayrac où elle grandit.

Elle épouse Adrien Costes le 7 juillet 1937 et ils deviennent commerçants (café, épicerie, engrais…) à l’actuel Café Cazal qu’ils ont fait construire. Deux enfants agrandissent leur foyer en 1938 et 1940. Au décès de son mari en octobre 1964, Hélène reste vivre avec sa fille et son gendre qui ont repris le commerce.

Au cours de sa longue vie, elle a la joie de connaître ses six petits enfants, ses dix arrière-petits-enfants et ses quatre arrièr- arrière petits enfants. Il y a quelques années, elle choisit d’entrer à l’Unité de Vie où elle s’est éteinte. Condoléances à sa nombreuse famille.