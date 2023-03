Rignac. Pour un accompagnement à domicile

Si vous recherchez une personne de confiance, dévouée et compétente, Myriam Colinet Accompagnement (MCA) est à votre disposition : "Je suis infirmière de formation et je bénéficie de plusieurs années d’expérience dans le milieu de la psychiatrie et auprès des personnes âgées et handicapées" explique cet auxiliaire de vie qui propose des services d’accompagnement, de soutien et d’aide au maintien de l’autonomie à domicile ou en institution mais pas de soins médicaux. Compagnie, soutien médico-psychologique, aide aux aidants, stimulation cognitive et sensorielle avec des activités adaptées, ludiques, artistiques, de motricité, de détente : "Je peux aussi accompagner à l’extérieur, me rendre à la pharmacie, faire des courses, des balades, des activités ludiques" poursuit cet ex-infirmière qui se dit sérieuse, discrète : "J’ai le sens du contact et du savoir-être, mon objectif est de pouvoir établir une vraie relation de confiance" conclut Myriam qui fait de l’empathie, de la bienveillance, de l’écoute les valeurs essentielles de son accompagnement.

Myriam travaille en contrat Cesu qui donne droit à un crédit d’impôt de 50 % sur le montant de la prestation.

Également avec l’aide personnalisée d’autonomie (APA), avec des aides des caisses de retraite, des complémentaires santé, avec Snoezelen une activité fondée sur la multi-senioralité qui vise à atteindre un état de détente.

Pour les tarifs et secteurs d’intervention (Pays rignacois, Rieupeyroux, Bassin...).

Contact au 07 49 09 09 89 ou mcaccompagnement12@gmail.com