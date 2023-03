Boussac. Football : victorieuse de Goutrens, l’équipe 1 prend la place de dauphin

L’équipe 1 du club de football local a poursuivi sa série de victoires ce dimanche face à la formation de Goutrens – Mayran. Un match sérieux et appliqué face à une formation qu’il ne fallait surtout pas prendre de haut. Offrant une très belle résistance, les violets ne furent récompensés qu’en fin de première mi-temps par l’intermédiaire de Romain Henry.

En seconde période plusieurs opportunités de doubler la mise se présentèrent et sur l’une d’entre elles, Bastien Alary suivit une balle en profondeur pour aller tromper le gardien adverse. Bénéficiant de la défaite de Sébazac, l’équipe occupe désormais la place de dauphin de la poule derrière les intouchables réservistes du Monastère.

On peut se prendre à rêver d’une éventuelle accession, sachant que le meilleur second de D3 accède à la D2 mais la route est encore longue et de nombreuses confrontations sont au rendez-vous. Les réservistes quant à eux se sont inclinés de justesse en fin de rencontre face aux doublures du même club de Goutrens – Mayran.

Prochaine rencontre dimanche prochain chez les Mahorais pour ; l’équipe une, la réserve quant à elle recevra ses homologues du Lévezou, à 15 h, au Pont de Membre.