Aveyron : il est tombé un mois de pluie en une semaine, voici où les cumuls sont les plus importants

L'épisode pluvieux devrait se poursuivre en début de semaine alors que l'Aveyron a été placé en vigilance orages, ce lundi.

Elle s'est malheureusement fait oublier cet hiver, mais revient depuis le début du mois de mars : la pluie est tombée en Aveyron. Et pas qu'un peu. Selon la chaîne Météo Sud-Aveyron, il est tombé un mois de pluie en l'espace d'une semaine dans le département, ce qui a permis "de remplir les rivières momentanément".

Voici où les cumuls ont été les plus importants depuis mardi 7 mars :

114mm à Coupiac et au Truel

110mm à Salles-Curan

106mm sur les hauteurs de Durenque

101mm à Canet de Salars

99mm à Ségur

97mm à Pradinas

93mm à Roquecézière

90mm à Alpuech

89mm à Moulin-Mage

88mm à Pont de Salars

83mm à Arvieu

82mm à Montclar et à Roquefort/Soulzon

76mm à Réquista et à Rignac

71mm à Murat/Vèbre

70mm à Sévérac le Château

69mm à St-Affrique

67mm sur les hauteurs de St-Rome de Cernon, à Belmont/Rance et à St-Méen

63mm à Rayssac (Vabres l'Abbaye) et à Cornus

63mm à Entraygues/Truyère

61mm à Villefranche de Rouergue

59mm à Espalion

57mm à Firmi

54mm à l'aéroport de Rodez

50mm à Brusque

47mm à Millau

Un épisode orageux se profile lundi soir en Aveyron (placé en vigilance jaune par Météo France), et la pluie restera d'actualité une partie de la semaine à venir. "Les quantités de pluie seront plus disparates et variables suivant les secteurs, jusqu'à 20mm possible", prévoit Météo Sud Aveyron.

L'Aveyron en vigilance jaune aux crues

Si le retour de la pluie était très attendu, les sols ont eu le temps de s'assécher durant cette longue absence. Des phénomènes d'inondation très localisée peuvent survenir comme cela a été le cas à Laissac dans la nuit de vendredi à samedi, où une jeune femme s'est arrêtée avec son camping-car sur un parking pour dormir et s'est réveillée avec le l'eau plein le véhicule.

Selon le site de surveillance Vigicrues, plusieurs secteurs sont en vigilance jaune :

Le long de l'Aveyron - Viaur : Villfranche-de-Rouergue, Onet-le-Château, Palmas, Prévinquières

Le long de l'Aveyron aval : Loubéjac, Montricoux, Varen, Saint-Antonin-Noble-Val, Milhars, Réalville et Bruniquel

La vigilance jaune indique un risque de crue génératrice de débordements des cours d'eau.