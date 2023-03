Football : Amiens - Rodez, les clés du match

Le Raf se rend à Amiens, samedi 18 mars à 19 heures, pour le compte de la 28e journée de Ligue 2.

Une embellie à confirmer. Vainqueurs de lors deux derniers matches, contre Niort (3-2) puis contre Caen (3-2), les Ruthénois se déplacent à Amiens, samedi 18 mars, avec la volonté de poursuivre leur bonne dynamique. L'enchaînement de deux succès en Ligue 2, une première pour eux cette saison, ne leur a d'ailleurs pas suffi à s'extirper de la zone de relégation. Mais les actuels 17es ne comptent plus que deux longueurs de retard sur Pau, le premier non relégable.

Pour cette rencontre, l'entraîneur Didier Satini devra toujours se passer de Sébastien Cibois, Aymen Abdennour et Joris Chougrani, tous blessés. Des doutes existent sur la participation de Martin Adeline, légèrement blessé durant la semaine à l'entraînement, après avoir été suspendu contre Caen.

Mpasi de retour comme titulaire ?

Le gardien Lionel Mpasi est quant à lui de nouveau apte après avoir soigné sa blessure à la mâchoire. Mais reste à savoir s'il retrouvera sa place dans le but dès le déplacement en Picardie, ou si l'intérim Thomas Secchi va se prolonger.

Côté amiénois, la dynamique est bien plus négative. Les hommes de Philippe Hinschberger restent sur une lourde défaite sur la pelouse du Paris FC (3-0), mardi 14 mars, lors d'un match en retard.

Après un excellent début de saison, les Amiénois, qui doivent faire face à la blessure de leur défenseur central titulaire Formose Mendy, traversent une passe plus délicate depuis mi-octobre. Ils n'ont remporté que 3 de leurs 16 derniers matches de Ligue 2 et ont dégringolé à la 11e place, loin de la course à la montée, dans laquelle ils ont un temps semblé être en mesure de se mêler.

