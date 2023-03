Laguiole. L’envasement du lac de la Source préoccupe les pêcheurs

Dimanche 5 mars, les membres de l’A.A.P.P.M.A (Association agréée de pêche et de protection des milieux aquatiques) de Laguiole, se sont retrouvés pour leur assemblée générale au Café Français.

Après les mots de bienvenue du président Jean-Louis Baduel, le trésorier Jean-Louis Besombes a présenté un bilan financier stable malgré une baisse des ventes de cartes pêches. Celles-ci sont délivrées par Internet ou à l’Office de Tourisme de Laguiole.

Comme chaque année, la société prévoit trois lâchées de truites au lac de la Source, le 16 mai, le 12 juillet et le 9 août. L‘assemblée regrette que ce lac de la Source s’envase année après année. Les prises y sont réglementées à 6 par jour et par pêcheur, et une seule canne est autorisée par pécheur, le lac étant classé en première catégorie.

L’école St-Matthieu, a participé courant septembre à une initiation à la pêche, encadrée par un guide de la fédération de pêche de l’Aveyron, aidé par des bénévoles de l’association et des parents d’élèves.

Un bel après-midi enrichissant et qui donnera l’envie à de futurs pescofis.

Au mois de septembre une pêche électrique organisée sur la Selve par l’O.F.B a permis de comptabiliser quelque 300 truites sur 140 m de ruisseau. Après une présentation du rôle de différents organismes qui ont un lien direct avec la pêche, l’ordre du jour étant épuisé le président levait la séance et invitait l’assemblée à partager le pot de l’amitié. Merci, bien évidemment, à Francis pour son accueil.