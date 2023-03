Campuac. Familles rurales dans la continuité

Après avoir excusé les absents, Anne Goumon, présidente, a remercié tous les participants ainsi que le maire pour sa présence.

L’assemblée a procédé au rapport d’activité en faisant un bilan sur l’année 2022.

Pique-nique et concours de vélos fleuris, le 12 juin au bord du lac fort apprécié par les participants (activité nouvelle).

– Sortie très agréable en petit train à Bozouls (13 personnes) pendant l’été (activité nouvelle).

– Vide-greniers organisé le jour de la fête au quillodrome.

- Four à pain : il a, comme chaque année, réunit une partie de la population, pendant les vacances de Toussaint un dimanche après midi. A. Durand a été remercié pour la cuisson des pâtisseries.

Rapport financier

- La journée des associations organisée à la rentrée en collaboration avec le foyer rural de Golinhac pour faire connaissance avec la plupart des activités des deux communes. Ont été également appréciés le sport adapté, le jeudi soir (nouvelle activité), ainsi que l’activité cuisine qui a repris en janvier à raison d’une séance par mois, sans oublier l’activité art floral à raison d’un après-midi par mois.

La gymnastique (le vendredi soir 18 h 30) et randonnée le lundi après-midi n’ont pas été oubliés. L’association présente un état de comptes positifs. En effet la reprise des activités dans un déroulement normal ainsi que le très bon fonctionnement de la ruche explique un résultat positif. Montant de la carte par famille afin d’accéder aux activités : 25 € par an. 56 familles ont adhéré en 2022. Pour rappel, la ruche a fonctionné 18 jours et 72 enfants y ont participé (45 de 6 à 13 ans et 27 de moins de 6 ans). Trois rencontres inter-centre avec Firmi et Saint-Cyprien, sortie piscine, jeux de piste, jeux découvertes du territoire, jeux olympiade, deux intervenants (confection de madeleine et contes). Le spectacle de fin de ruche a clôturé les quatre semaines.

Plusieurs projets alléchants ont été évoqués pour 2023 à la ruche. L’idée de conjuguer l’après-midi four à pain avec la fête Halloween en octobre en collaboration avec l’APE, la formation d’un groupe de bénévoles pour aider les personnes seules de façon ponctuée pour de menus travaux sous certaines conditions a été évoqué.

La présidente soumet au vote l’approbation des comptes de 2022 qui sont validés à l’unanimité par le conseil d’administration et par les personnes présentes.

Aucune nouvelle personne ne se présente au bureau. Le bureau actuel est réélu à l’unanimité par l’ensemble du conseil d’administration. La séance s’est terminée par une petite collation.