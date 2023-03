Entraygues-sur-Truyère. À Saint-Amans et à Entraygues, 141 postes à pourvoir

C’est à la salle multiculturelle d’Entraygues que s’est tenu, début mars, le Forum pour l’emploi "Jobs Truyère Viadène", qui met en relation le public demandeur d’emploi avec les entreprises du territoire proposant des offres saisonnières et des emplois pérennes afin de faciliter la recherche d’emploi local et le recrutement. Les conseillères en insertion Mmes Mabire et Sych avaient contacté les professionnels locaux. Neuf entreprises ont pu rencontrer des demandeurs d’emploi, du public saisonnier, des étudiants et des personnes en reconversion. En partenariat avec l’Espace Emploi Formation d’Espalion et Trait d’Union de Mur-de-Barrez présents, 141 postes ont été proposés dans des secteurs d’activité très variés. Étaient aussi présents le conseil départemental et la Mission locale de Rodez, l’association Intermédiaire Adel, et l’entreprise de travail temporaire d’économie sociale et solidaire "Adel Intérim". Pour plus d’information sur les offres à pourvoir : espace emploi formation : pre.entraygues@orange.fr, 05 65 44 49 58