Saint-Amans-des-Cots. Le collège de la Viadène a ouvert ses portes

Samedi 11 mars, le collège de la Viadène a ouvert ses portes aux visiteurs et en particulier aux futurs élèves de 6e de la prochaine rentrée scolaire. Après un accueil en musique et autour d’un café, les visiteurs ont pu découvrir une exposition qui alerte sur les dangers du réchauffement climatique. Cette exposition s’inscrit dans le cadre du label E3D (Établissement en démarche globale de développement durable), label attribué au collège depuis 3 ans. Les familles ont ensuite découvert les différentes salles de classe, grâce aux guides que sont les actuels élèves du collège.

La salle de techno, équipée d’ordinateurs mais aussi de robots qui permettent de s’initier à la programmation. En salle de sciences, les écoliers pouvaient découvrir plusieurs expériences scientifiques dans le domaine de l’électricité notamment. Les familles pouvaient également regarder au microscope et voir l’infiniment petit. La visite se poursuivait par la salle d’arts plastiques et l’exposition des nombreuses réalisations d’élèves. En salles d’occitan, d’anglais et d’espagnol, les professeurs présentaient leurs programmes, mais aussi le voyage à Barcelone des élèves de 4e qui s’est déroulé en février. Le CDI, le gymnase constituaient d’autres temps forts du collège. Les futurs collégiens ont ainsi pu s’initier aux activités qu’ils pourront pratiquer pendant leurs 4 années du collège, en EPS, avec l’association sportive ou bien avec la section sportive de pleine nature. Mme Laurent-Desvaut, l’infirmière scolaire, répondait aux questions des parents dont les enfants pouvaient rencontrer des problèmes de santé.

L’école inclusive était également à l’honneur avec Mme Albert et Mme Malherbe, en charge du dispositif Ulis.

En plus des salles d’histoire, de français et de maths, les familles ont pu se rendre compte du dynamisme de l’établissement grâce aux nombreux ateliers proposés aux élèves : atelier d’écriture, atelier jardinage, atelier danse, atelier son, atelier débat et atelier football.