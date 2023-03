Rugby : Lévézou Ségala peut asseoir sa place

Passés à la 6e place qualificative le week-end précédent, les Ségalis devront battre le dauphin Beaumont-de-Lomagne lors de la 20e journée de Fédérale 2, dimanche 26 mars (15 heures), s’ils veulent rester dans la course.

Avoir le comportement d’une équipe qui joue le haut de tableau

Ces dernières semaines, LSA s’est forgé un moral d’acier en enchaînant quatre succès et en grimpant à la 6e place qualificative dimanche 19 mars. Et même si Beaumont-de-Lomagne (2e) reste sur une défaite (25-20) à Decazeville, les Tarn-et-Garonnais sont invaincus à domicile. Et ils vont donner du fil à retordre aux Aveyronnais. "Nous devons mettre les ingrédients et avoir le comportement d’une équipe qui joue dans le haut de tableau", prévient Ruan Lamprecht, entraîneur des Ségalis.

Car s’ils veulent conserver leur place, et même s’ils doivent encore affronter Vichy le 2 avril et Riom dans trois semaines, les Cassagno-Réquistanais doivent ramener des points de ce déplacement. "D’ici la fin de la phase régulière, la 6e place risque de changer de main à plusieurs reprises mais nous ne pouvons pas revenir sans rien si on veut mettre toutes les chances de notre côté", ajoute le technicien.

Fournier et Vervialle malades

Pour ce déplacement, le staff de LSA s’appuie sur son pack de référence dans lequel Fournier, malade, est remplacé par Chalet. Et les lignes arrières sont légèrement remaniées : Vervialle, lui aussi malade, est remplacé par Fabre et Viala, laissé au repos pour Bascoul.